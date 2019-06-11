Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту России Владимиру Путину, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ дружественной России с государственным праздником - Днем России.

Азербайджан и Россию связывают традиционно тесные отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества. Отрадно, что эти отношения, наглядно выражающие волю наших народов, ныне имеют характер стратегического партнерства. Взаимодействие наших стран по самому широкому спектру вопросов вызывает особое удовлетворение.

Убежден, что всестороннее и многоплановое сотрудничество между Азербайджаном и Россией и впредь будет поступательно развиваться и крепнуть в интересах наших народов и стран, во имя мира, безопасности и стабильности в регионе.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем россиянам - мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.

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