Вюсал Гасымлы о новом социальном пакете Президента Ильхама Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Социальный пакет, реализуемый Президентом Ильхамом Алиевым с начала текущего года, охватывает более двух миллионов человек и свыше трех миллиардов манатов .

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и коммуникаций экономических реформ, доктор экономических наук Вюсал Гасымлы, в ходе пресс-конференции, посвященной повышению по распоряжениям Президента Ильхама Алиева минимальной заработной платы государственных служащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, учителей, сотрудников других бюджетных организаций.

Гасымлы заявил, что повышение заработной платы на 40% до размера 250 манатов коснется не только 350 тысяч работников частного сектора, но и 600 служащих , оплачиваемых из государственного бюджета по Единому тарифному плану.

По его словам, в результате проведенной социально- экономической политики главы государства улучшится финансовое состояние более двух миллионов человек, работающих как в государственных органах, так и в частном секторе.

Как отметил Гасымлы,повышение заработной платы с 180 до 250 манат будет способствовать повышению ежемесячной заработной платы госслужащих на 50%, сотрудников военных и правовых органов c высоким званием на 40%,учителей работающих в сфере государственного полного образования, в профессиональных лицеях порядка 20%, и ряда других служащих организаций, финансируемых из государственного бюджета, в среднем, на 40%

Экономист также добавил, что если принятые в начале года Президентом реформы смогли минимизировать затраты населения в результате негативных событий в глобальной экономике, то текущие распоряжения главы государства уже приведут к повышению доходов граждан.

Повышение зарплат положительно повлияет на покупательскую способность и экономическую активность, а также, совокупно, на другие сферы экономики, заявил Гасымлы.

(Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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