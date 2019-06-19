Посол: Между Японией и Азербайджаном ведутся работы в направлении упрощения визового режима

19 июня 2019 20:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - История дипломатических отношений между Японией и Азербайджаном насчитывает 26 лет, и в течение этого времени двусторонние отношения развивались в дружеском русле. Об этом сказал посол Японии в Азербайджане Теруюки Катори, сообщает в среду Trend.

Посол отметил, что связи между двумя странами больше развиты в энергетической сфере, но и в других областях сотрудничество расширяется. Также он добавил, что налаживается сотрудничество в области туризма. Наблюдается рост в числе туристов приезжающих, как из Японии в Азербайджан, так и из Азербайджана в Японию.

Катори подчеркнул, что работа идет в направлении упрощения визового режима между Азербайджаном и Японией.

Дипломат добавил, что на официальный банкет, который состоится в октябре, по случаю восшествия на трон нового императора Японии, будет приглашена азербайджанская делегация.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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