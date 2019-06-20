Хэйл: Американская сторона высоко оценивает поддержку Азербайджана операциям в Афганистане

20 июня 2019 04:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

На встрече были обсуждены многие вопросы политической повестки двустороннего сотрудничества. Стороны обменялись мнениями по ключевым аспектам азербайджано-американских отношений, а также приоритетным направлениям развития сотрудничества.

Коснувшись ситуации в регионе, собеседники обсудили текущее состояние переговорного процесса по урегулированию затянувшегося армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и необходимые для продвижения процесса шаги. Обе стороны выразили свою поддержку продолжающемуся в настоящее время переговорному процессу в рамках Минской группы ОБСЕ.

Поддержка Азербайджана операциям в Афганистане была высоко оценена американской стороной, и в этом контексте заместитель госсекретаря подчеркнул стратегическое значение нашей страны.

Стороны также обсудили энергетические и транспортные проекты, реализуемые в регионе по инициативе и при участии Азербайджана, а также другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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