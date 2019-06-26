Посол Латвии завершил дипмиссию в Азербайджане

26 июня 2019 00:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Латвии Юриса Маклаковса по случаю завершения его дипломатической миссии в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность развитием связей между Азербайджаном и Латвией в политической, экономической, торговой и других сферах.

Посол выразил благодарность за поддержку, оказанную ему в период его дипломатической деятельности, и особо отметил, что за этот период был проведен обмен визитами высокопоставленных лиц, подписаны совместная декларация о стратегическом сотрудничестве между двумя странами и 15 договоров на уровне местного самоуправления, осуществлены твининг проекты и так далее.

Стороны отметили, что существует потенциал в таких секторах, как экономика, туризм, сельское хозяйство и транзит, который еще не реализован. Была подчеркнута необходимость расширения в этом направлении в будущем.

Эльмар Мамедъяров пожелал успехов Юрису Маклаковсу в его будущей деятельности.

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