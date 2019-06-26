В Баку организованы выступления военных оркестров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана в различных частях города Баку были организованы показательные выступления военных оркестров, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Оркестры исполнили военно-патриотические песни, различные марши, отрывки произведений современной и классической музыки азербайджанских и мировых композиторов.

Оркестры выступали на Бакинском приморском бульваре перед площадью Азадлыг и площадью Азнефть, на Площади фонтанов, в парке Гейдара Алиева (рядом с Украинским кругом в поселке Ахмедлы), в парке Зарифы Алиевой и в парке офицеров.

Выступления военных оркестров вызвали интерес у местных жителей и гостей столицы.

Напомним, что 26 июня в Азербайджане отмечают День Вооруженных сил.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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