Действующий председатель ОБСЕ встретился с сопредседателями Минской группы

28 июня 2019 21:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и по делам Европы Словакии Мирослав Лайчак встретился с сопредседателями Минской группы - Игорем Поповым от России и Эндрю Шофером от США,которые также выступают от имени сопредседателя Минской группы от Франции Стефана Висконти и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, сообщает Trend со ссылкой на сообщение ОБСЕ.

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