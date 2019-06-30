Эльмар Мамедъяров встретился с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуле

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия в Баку встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на МИД.

Гендиректор отметила, что заседание Комитета Всемирного наследия является одним из крупнейших мероприятий ЮНЕСКО. Азуле сказала, что в этом мероприятии приняли участие представители всех стран мира. Гендиректор также выразил признательность азербайджанской стороне за принятие 43-й сессии Комитета.

Стороны обменялись мнениями о связях активного и плодотворного сотрудничества, существующих в сферах науки, образования, культуры, коммуникаций, гендерного равенства и других сферах.

Была особо подчеркнута многовекторная деятельность Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой в развитии отношений между Азербайджаном и ЮНЕСКО и поощрении ценностей ЮНЕСКО во всем мире.

Эльмар Мамедъяров отметил, что сотрудничество с ЮНЕСКО представляет важное значение для Азербайджана, и страна заинтересована в еще большем развитии связей с данной организацией. Министр отметил, что Азербайджан заинтересован в том, что богатые культурные наследия страны были внесены в Список ЮНЕСКО. Мамедъяров также сказал, что Азербайджан чутко относится к теме охраны культурного наследия, и довел до сведения противоположной стороны, что вооруженные силы Армении целенаправленно разрушают культурные, исторические и религиозные наследия Азербайджана на оккупированных Арменией территориях.

Во время встречи стороны также обсудили важные проекты, реализованные ЮНЕСКО в сфере охраны мирового наследия.

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