В Баку был подписан документ о сотрудничестве между Азербайджаном и Болгарией (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Болгария подписали программный документ о культурном сотрудничестве.

Министр культуры Абульфас Гараев четвертого июля встретился с министром культуры Болгарии Боилем Бановым, который прибыл в нашу страну с визитом для участия на 43 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, передает в четверг Trend.

В ходе встречи министр подробно проинформировал гостя о международных мероприятиях, организованных в Азербайджане, и богатом культурном наследии страны. Он заявил, что идет масштабная работа по всестороннему развитию национальной культуры и ее пропаганде в мире. Наша страна заинтересована в развитии международных связей в сфере культуры, добавил министр.

Говоря о двусторонних связях, министр отметил, что сотрудничество наблюдается во всех сферах. По его словам, Азербайджан приложит все усилия для дальнейшего развития сотрудничества.

Министр культуры Болгарии Боил Баннов заявил, что находится с визитом в Азербайджане впервые. « Азербайджан на высоком уровне организовал 43 сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, оказал радушное гостеприимство», - сказал он.

Рассказав о развитии связей между двумя странами, болгарский министр сообщил, что они заинтересованы в создании более тесных отношений с Азербайджаном.

Далее министры культуры двух стран подписали программный документ по сотрудничеству в сфере культуры на период 2019 – 2023 годов.

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