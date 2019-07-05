Али Ахмедов о благотворительной акции молодых членов ПЕА и роли молодежи в обществе

БАКУ/Trend/ - Молодежь правящей партии “Ени Азербайджан” (ПЕА) со вчерашнего дня приступила к реализации очень нужного и крайне гуманного проекта. Наша доблестная молодежь помогает малоимущим, нуждающимся в уходе семьям, стараются поддержать их.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

Он подчеркнул, что это не призыв партии и не указание, а самостоятельная инициатива молодых однопартийцев. «Молодые люди делают это по своей инициативе, и за свой счет, оказывают поддержку нуждающимся людям. Это проявление человеколюбия и гуманизма. В то же время, это можно оценивать как своеобразный вклад молодежи в социальную политику государства.

Согласно распоряжениям Президента Азербайджана, в первой половине 2019 года минимальная зарплата и пенсии увеличились в два раза, а также значительно выросли пенсии и пособия отдельным категориям граждан, в том числе, вынужденным переселенцам, семьям шехидов и инвалидам войны", - сказал Ахмедов.

Вице-премьер отметил, что забота о человеке – одна из высших ценностей гуманизма.

"Нас радует, что молодежь ПЕА хорошо усвоила это, не забывает о людях, нуждающихся в уходе, помощи, элементарном внимании. Дело не только в материальной поддержке, иногда более важна моральная поддержка. Предлагаю всей молодежи страны присоединиться к этой акции.

Обращаясь к молодежи, попавшей под влияние, отдельных групп, партий или агитации, склонной пачкать имидж нашей страны, хочу сказать, чтобы они правильно использовали свой потенциал. Постарайтесь быть полезными стране и людям. Верю, что акция молодежи ПЕА станет примером, и к ней присоединятся и другие люди», - подытожил вице-премьер.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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