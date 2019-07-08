Таир Миркишили: Проект резолюции ПА ОБСЕ - новое дипломатическое достижение в свете урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта

Проект резолюции ПА ОБСЕ - новое дипломатическое достижение в свете урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта - депутат

БАКУ/Trend/ - Теме «Усиление устойчивого развития для обеспечения безопасности: роль парламентов» была посвящена 28-я годовая сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге.Как и ожидалось основные обсуждения проходили в Комитете по политическим вопросам и безопасности. Так как в одном из проектов резолюций, подготовленных комитетом, нашел свое отражение новый подход к урегулированию региональных конфликтов.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), заместитель председателя азербайджанской делегации ПА ОБСЕ Таир Миркишили.

По словам депутата, в документах ПА ОБСЕ всегда особо отмечалось, что главным препятствием устойчивому развитию и обеспечению прав человека являются неразрешенные конфликты. Одним из таких конфликтов является азербайджано-армянский Нагорно-Карабахский конфликт. Вопреки усилиям армянской дипломатии, переговорам с различными странами и многочисленным выступлениям и встречам армянской делегации в ПА ОБСЕ, в результате усилий азербайджанской делегации, в частности вице-президента ПА ОБСЕ Азая Гулиева, новый подход к урегулированию конфликтов был отражен в проекте одной из резолюций.

"Во-первых, в отличие от традиционного подхода ОБСЕ и других международных организаций, впервые в документе была отражена важность применения единого подхода к конфликтам в Азербайджане, Украине, Грузии и Молдове. До этого, разные страны и организации призывали выделить, в особенности нагорно-карабахский конфликт, среди других конфликтов, и применять специальный подход в его урегулировании. Армянская делегация даже предлагала вывести Азербайджан из этого списка, но сохранить Украину, Грузию и Молдову. Предложение вывести Азербайджан из списка, в результате голосования (41- против и 6 - за), было отклонено", сказал депутат.

Однако, как отметил Миркишили в документе содержатся и более весомые аргументы в пользу Азербайджана.

"Во-вторых, в документе фиксируются призывы к целенаправленным переговорам по урегулированию конфликтов на территориях Азербайджана, Украины, Грузии и Молдовы, на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, признанных на международном уровне государственных границ.

В-третьих, в документе, однозначно отмечена недопустимость изменения согласованного формата переговоров, что является крахом попыток Армении , включить сепаратистский, так называемый, «режим Нагорного Карабаха» в переговоры, как третью сторону.

В четвертом,основном пункте, территория конфликта указывается в составе Азербайджана, что еще раз подтверждает, что оккупированный Нагорный Карабах и прилегающие районы - территория Азербайджана.

Также, следует особо отметить важность политического влияния официального заявления ПА ОБСЕ, после принятых четырех резолюций Советом безопасности ООН в 1993 году, об урегулировании конфликта в Азербайджане на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне государственных границ», - отметил депутат.

Миркишили подчеркнул, что резолюция имеет большое политическое значение, в силу подготовки и принятия Комитетом по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ.

"Напомню, что в соответствии с Процедурными правилам ПА ОБСЕ этот документ представляется Совету министров ОБСЕ и рекомендуется для использования во время переговоров. С этой точки зрения, принятый проект резолюции является новым дипломатическим достижением в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта в рамках интересов Азербайджана. Интенсивное обсуждение оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих районов способствовало также лучшему восприятию азербайджанских реалий членами делегаций стран-участников», подытожил депутат.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

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