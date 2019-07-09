Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и главы Совета Евросоюза (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Во вторник состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском один на один. Затем стороны встретились в расширенном составе. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Выступая на встрече один на один Президент Ильхам Алиев сказал:

"Господин Президент, добро пожаловать в Азербайджан. Очень рады видеть Вас в нашей стране. Я вспоминаю Ваш предыдущий визит в Азербайджан. С того времени по сегодняшний день отношения между Европейским Союзом и Азербайджаном успешно развивались.

Мы провели многочисленные встречи и обсудили широкий спектр вопросов, связанных с нашим очень успешно развивающимся сотрудничеством. Оно охватывает многие сферы, и мы добились повышения нашего партнерства на новый уровень".

Далее, глава государства выразил уверенность в успешности текущего визита высокого гостя:

"Уверен, что визит будет очень успешным. Конечно, мы обсудим вопросы, стоящие в нашей повестке дня, и спланируем дальнейшее сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном. Уверен, что в предстоящие годы мы продолжим развитие нашего партнерства в позитивном русле, что служит интересам Азербайджана. Надеюсь, что все успешно реализуемые нами проекты дадут хорошие результаты. Еще раз добро пожаловать. Желаю Вам приятного времяпрепровождения в нашей стране".

В свою очередь Президент Совета Европейского Союза Дональд Туск сказал:

"Благодарю, господин Президент! Находиться здесь – в Баку, в Азербайджане, в качестве Вашего гостя - всегда большое удовольствие. Это, наверное, мой последний визит в Баку в качестве президента Совета Европейского Союза. Мое намерение заключается в том, чтобы подчеркнуть как важно для всех нас в Европе иметь по возможности лучшие связи с Вашей страной. Мой месседж совершенно ясен.

Что касается наших связей, то я хочу, чтобы Вы знали, насколько значимы лично Ваша роль, Ваше личное участие. Я действительно оцениваю Ваши усилия. Вы всегда очень конструктивны, и благодаря Вашей очень позитивной и конструктивной роли наши встречи проходят чрезвычайно плодотворно. Еще раз благодарю, господин Президент".

По завершении встречи один на один в рамках рабочего обеда состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском в расширенном составе.

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