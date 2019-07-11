Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с комиссаром по правам человека Совета Европы

11 июля 2019 21:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отметив избрание нового генерального секретаря Совета Европы, Мамедъяров заявил, что Азербайджан готов работать с новым руководителем организации.

Миятович сообщила, что в рамках визита провела полезные встречи с соответствующими госструктурами, посетила места заключения. Она выразила благодарность азербайджанской стороне за организацию программы визита, отметив, что одной из главных целей ее визита в Азербайджан является защита прав вынужденных переселенцев. Комиссар заявила, что встретилась с азербайджанскими вынужденными переселенцами и высоко ценит работу, проделанную правительством страны в направлении улучшения условий их проживания.

В свою очередь, глава МИД проинформировал гостью о проведенных переговорах в направлении урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ, а также о путях продвижения переговоров по субстантивным вопросам. Отметив, что позиция Азербайджана неизменна, министр подчеркнул важность вывода армянских вооруженных сил из оккупированных территорий и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

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