Американский пастор: Азербайджан пропагандирует в мире ценности мультикультурализма (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан осуществляет различные проекты в целях пропаганды в мире ценностей мультикультурализма

Об этом сказал пастор американской церкви "Greater Greace Baltimor", руководитель радиопередачи "Greace hours" Джон Лав на встрече с заместителем председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сиявушем Гейдаровым, сообщает в четверг Trend.

В ходе встречи Гедаров рассказал о целенаправленных мерах, инициированных Президентом Ильхамом Алиевым целях обеспечения свободы вероисповедания граждан Азербайджана. Отметив, что межрелигиозная и межнациональная гармония в нашей стране является образцом для подражания во всем мире, Гейдаров подчеркнул, что для всех религиозных общин страны созданы благоприятные условия, государство оказывает им материальную и моральную поддержку.

Лав, в свою очередь, отметил, что Азербайджан осуществляет различные проекты в в целях пропаганды в мире ценностей мультикультурализма и с этой точки зрения служит примером для всего мира.

В завершении встречи, на которой также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, гостям были преподнесены книги, повествующие об актах вандализма в отношении материально-культурного наследия азербайджанского народа на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов )

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