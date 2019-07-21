Депутат: Национальная пресса играет важную роль в информационной войне с противником

БАКУ/Trend/ - Национальная пресса играет важную роль в донесении до мирового сообщества истины о Карабахском конфликте, информационной войне с противником.

Об этом сказал в воскресенье Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Рауф Алиев.

Как отметил Алиев, после восстановления независимости Азербайджана национальная пресса встала на путь развития. Сегодня в стране действуют сотни органов прессы, газет и журналов. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева 22 июля - день, когда впервые была опубликована газета «Экинчи» - отмечается как День национальной прессы.

«Как и во многих демократических государствах, и в Азербайджане был принят закон «О печати» и создан Совет прессы. Были приняты специальные программы для развития и обеспечения экономической независимости печати, улучшения социального положения работников прессы. Указом общенационального лидера Гейдара Алиева «О мерах по обеспечению в Азербайджане свободы слова, мысли и информации» была упразднена цензура СМИ в стране. Указом Президента Ильхама Алиева был создан Фонд государственной поддержки средств массовой информации при Президенте, что создало условия для быстрого, всестороннего развития азербайджанской печати, журналистики. Пресса, в свою очередь, напрямую участвует в формировании гражданского общества, где доминируют права человека, политический плюрализм, демократия. Национальная пресса принимает активное участие в освещении национального и всемирного наследия, изучении прошлого нашего народа, донесении до нашего общества достижений нашей страны во всех сферах, прививании ему чувства патриотизма. Национальная пресса играет важную роль в донесении до мирового сообщества истины об армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте, информационной войне с противником. Поздравляю всех работников печати, журналистов с профессиональным праздником, и желаю им новых успехов в их важном и почетном деле», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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