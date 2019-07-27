Продолжаются поиски потерпевшего крушение самолета ВВС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В оперативном штабе, созданном в связи с крушением военного самолета продолжается проведение неотложных мероприятий с участием представителей министерства обороны и соответствующих государственных структур и служб, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Напомним, что 24 июля в 22:00 самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время учебных полетов.

Во время ночных учебно-тренировочных полетов внезапно была потеряна связь с самолетом, он исчез с радаров.

По предварительной версии, в результате авиакатастрофы военный самолет упал в Каспийское море.

Для поиска и спасения пилота проводятся неотложные меры.

Созданная по поручению министра обороны комиссия расследует причины авиакатастрофы.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Создана следственная группа из опытных и профессиональных сотрудников Военной прокуратуры, начаты следственные действия.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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