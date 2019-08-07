Определенные группы вне мусульманского мира выступают против распространения в мире исламских ценностей - Администрация Президента

7 августа 2019 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С чувством сожаления следует отметить, что порой религиозные праздники в обществе намеренно или непреднамеренно представляются как праздники верующих. Также иногда можно услышать такие выражения, как верующая и неверующая масса. Считаю, что это не совсем правильно.

Об этом сказал старший консультант отдела по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Алигейдар Зульфугаров на конференции «Религиозные праздники: история, традиции и современность», сообщает в среду Trend.

По его словам, религиозные праздники, наряду с национальными, являются частью национально-культурных ценностей азербайджанского народа. Народ старался отмечать религиозные праздники и в советский период. В период независимости этот вопрос нашел отражение в законодательной базе. Праздники Гурбан и Рамазан основываются на принципе всеобщего единства, однако есть элементы, которым чужд этот принцип. Побуждаемые определенными внешними кругами, они хотят разделить общество, и это вызывает обеспокоенность.

Зульфугаров подчеркнул, что дни этих религиозных праздников в Азербайджане определяются календарем, составленным Управлением мусульман Кавказа совместно с Шамахинской астрофизической обсерваторией. Но некоторые религиозные группы, связанные с внешними религиозными кругами, в противоречие принципу общего единства, пытаются брать за основу календари иных стран или религиозных групп. Несмотря на то, что ведется массовая работа по просвещению в связи с этим, каждый раз наблюдаются попытки к этим нежелательным действиям.

Зульфугаров добавил, что определенные группы вне мусульманского мира выступают против распространения в мире исламских ценностей, что порождает исламофобские настроения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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