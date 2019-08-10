Минобороны Азербайджана выразило соболезнования российской стороне

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо соболезнования министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу, передает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Глубоко потрясен известием по поводу трагической гибели сотрудников госкорпорации «Росатом» в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области.

От имени личного состава Вооруженных Сил Азербайджанской Республики и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии", - сказано в письме.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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