Минобороны Азербайджана выразило соболезнования российской стороне

10 августа 2019 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо соболезнования министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу, передает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Глубоко потрясен известием по поводу трагической гибели сотрудников госкорпорации «Росатом» в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области.
От имени личного состава Вооруженных Сил Азербайджанской Республики и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии", - сказано в письме.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турецкие военнослужащие находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Политика 5 августа 15:20
Представители команд ознакомились с районом проведения международного конкурса «Кубок моря-2019» (ВИДЕО)
Общество 2 августа 23:36
Азербайджанские снайперы пристреляли оружие
Политика 1 августа 20:36
Азербайджанские танкисты готовятся к выступлению в рамках Международных армейских игр - 2019 (ФОТО)
Политика 1 августа 17:00
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 28 июля 09:38
Закир Гасанов принял участие в открытии нового военного объекта в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 24 июля 20:15
Лента новостей
В Азербайджане названы сферы, работники которых получают зарплату на основе Единой тарифной сетки
Экономика 12:52
Пострадавших и разрушений в результате землетрясения в Загатале нет - глава комиссии по ЧС
Общество 12:44
В Китае жертвами тайфуна "Лекима" стали 13 человек
Другие страны 12:36
В Загатале произошло землетрясение
Общество 12:33
Эрдоган анонсировал новую победу над террористами
Турция 12:29
Узбекско-китайское СП объявило тендер на поставку запчастей
Тендеры 12:15
ТОП-20 банков Азербайджана по объему процентной прибыли
Финансы 12:07
Дезинфекция в местах для продажи и забоя скота будет осуществляться бесплатно - минсельхоз Азербайджана
Общество 12:04
Дочь Алена Делона рассказала о состоянии актера
Другие страны 12:03