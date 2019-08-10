Закир Гасанов: Армейское строительство, являющееся приоритетом азербайджанского государства, развивается на высоком уровне

10 августа 2019 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с праздником Гурбан - символом духовного единства и солидарности, пожелал им успехов в священной и почетной службе, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны

Во все периоды руководства Азербайджаном общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, в частности после восстановления независимости страны, благодаря обеспечению на государственном уровне сохранения национально-духовных ценностей, обычаев и традиций, праздник Гурбан, считающийся символом благородства и человеколюбия, отмечался и продолжает отмечаться в стране с большой любовью и энтузиазмом на государственном уровне как общенародный праздник. В результате успешной внешней и внутренней политики Президента Ильхама Алиева, продолжающего претворение в жизнь идей великого лидера, постоянно укрепляются экономические основы государственности, Азербайджан признается в мире как динамично развивающееся, толерантное государство, в котором с большим уважением относятся к исламским и общечеловеческим ценностям, и в котором сформирована мультикультуральная среда, говорится в поздравлении.

Было отмечено, что армейское строительство, являющееся приоритетным направлением азербайджанского государства, также развивается на высоком уровне под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, осуществляются уверенные реформы, предпринимаются шаги по усилению материально-технической базы армии, формированию современной военной инфраструктуры. Распоряжения главы государства о повышении ежемесячных денежных пособий военнослужащим министерства обороны, а также ежемесячных должностных окладов гражданских работников, не являющихся государственными служащими, регулярном обеспечении военнослужащих служебными и постоянными квартирами, улучшении их материальных, социально-бытовых, служебных условий и др. являются наглядным свидетельством того, что армия постоянно находится в центре внимания.

«В этот священный праздничный день с уважением чту память наших соотечественников, ставших шехидами во имя суверенитета, независимости, территориальной целостности Азербайджана, сердечно поздравляю по случаю праздника Гурбан военнослужащих, ветеранов, потерявших здоровье во имя священных идей, и членов их семей, передаю им свои наилучшие пожелания. Уверен, что вы и впредь останетесь преданными Конституции Азербайджанской Республики, военной присяге и уставам, будете усиливать свою боевую и морально-психологическую подготовку», - говорится в поздравлении.

(Текст: Турал Гараджаев)

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