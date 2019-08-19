В войсках Нахчыванского гарнизона проводятся командно-штабные учения

БАКУ/Trend/ - В соответствии с "Планом согласования войск Нахчыванского военного гарнизона на 2019 учебный год" начались очередные командно-штабные учения.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны, в рамках учений войска, поднятые по сигналу тревоги направляются в зону концентрации, где осуществляется практическое управление ими. После штабного планирования операций, принятые решения будут исполняться на компьютерах в центре симуляции. Учения продолжатся до 24 августа.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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