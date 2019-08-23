Франция назначила нового посла в Азербайджане

23 августа 2019 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Старший советник по иностранным делам Франции Захари Гросс, назначен чрезвычайным и полномочным послом Франции в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на официальный сайт Государственной службы распространения правовой информации Франции.

Гросс заменил на этом Аурелию Бушез, которая назначена на другую должность.

Отметим, что Франция признала независимость Азербайджанской Республики третьего января 1992 года.

Азербайджан и Франция установили дипломатические отношения 21 февраля 1992 года. Посольство Франции было открыто в Баку 16 марта 1992 года. Посольство Азербайджана было открыто в Париже 20 октября 1994 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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