Азербайджан и ЕС обсудят ряд вопросов по новому соглашению о партнерстве

29 августа 2019 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Европейский союз (ЕС) проведут несколько видеоконференций в связи с новым соглашением о партнерстве в начале сентября, сообщили Trend в четверг в представительстве ЕС в Азербайджане.

«Работа над новым соглашением продолжается посредством телеконференций. На начало сентября запланировано несколько видеоконференций по институциональным и торговым главам Соглашения», - сказали в представительстве.

Как отметили в организации, решение о следующем раунде переговоров будет принято после этих видеоконференций.

Напомним, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к облегчению доступа азербайджанской продукции к рынкам ЕС.

(Автор: Ляман Зейналова.)

Твиттер:@Lyaman_Zeyn

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