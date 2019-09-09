Али Ахмедов: Пусть никто не сомневается в том, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность

9 сентября 2019 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пусть никто не сомневается в том, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, и затягивание армянской стороной переговоров по урегулированию конфликта не может быть причиной для сомнений в этом. Об этом сказал вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в понедельник Trend.

«Потому что последнее слово за Верховным главнокомандующим ВС Азербайджана, азербайджанской армией, азербайджанским солдатом», - добавил он.

Ахмедов отметил, что посетил одну из воинских частей. «Я еще раз испытал чувство гордости за нашу армию, наших военнослужащих. Это настоящие герои! И Азербайджан может гордиться тем, что у него такая армия, такие героические сыны!» - сказал он.

Зампредседателя – исполнительный секретарь ПЕА добавил, что армяне прекрасно знают о мощи азербайджанской армии. «Потому и организуют различные политические шоу, пытаясь скрыть свою слабость. И позор тем представителям оппозиции, проживающим за рубежом, которые вместо того, чтобы гордиться азербайджанской армией, заискивают перед Арменией и ее президентом", - сказал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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