Али Гасанов: Азербайджанская власть открыта к сотрудничеству с каждым лицом и с каждой группой, желающей служить государству и государственности

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская власть открыта к сотрудничеству с каждым лицом и с каждой группой, желающей служить государству и государственности.

Об этом на своей странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает в понедельник Trend.

Али Гасанов отметил, что обращение, распространенное вчера от имени представленного в руководстве правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) председателя парламентского комитета Эльдара Ибрагимова, привело к недопониманию у общественности и в социальных сетях: «Как помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, и как лицо, представленное в руководстве ПЕА, заявляю, что отношение правящей партии и действующей власти к этому вопросу, было определено общенациональным лидером, создателем государства и партии Гейдаром Алиевым, и по-прежнему остается неизменным».

Помощник Президента напомнил, что ответ общенационального лидера Гейдара Алиева, который был дан на обращение представителей азербайджанской интеллигенции, адресованное ему посредство прессы в 1992 году, был принят как манифест нового политического движения и ПЕА, являющегося авангардом этого движения. Принципы и критерии, отраженные в этом манифесте, и сегодня составляют основное кредо политической деятельности: «Это обращение Гейдара Алиева, адресованное представителям интеллигенции в 1992 году, было не просто политико-идеологической программой новой политической партии, но и независимого государства, которое мы стали строить. В обращении общенациональный лидер призывал все здравомыслящие силы Азербайджана сплотиться вокруг единой государственности и идей азербайджанства, внести свой вклад в строительство независимого и нового Азербайджанского государства».

Помощник Президента отметил, что за весь период пребывания у власти общенациональный лидер всегда оставался приверженным идее единства и солидарности, создавал условия для того, чтобы люди с управленческими и интеллектуальными качествами, желающие служить азербайджанской государственности во имя гражданского мира, национального единства в стране, были представлены в ПЕА и в команде власти, созданной ПЕА.

«Общенациональный лидер стал первым в истории Азербайджана руководителем, отменившим цензуру, принявшим решение о совместном представлении в парламенте различных политических сил. Он всемерно поддерживал политический плюрализм и свободу слова, как необходимые принципы современного развития, считая важным совместное обсуждение общенациональных вопросов с политическими оппонентами, открытый диалог и сотрудничества с каждым ради решения всех проблем», - отметил Гасанов.

Помощник Президента подчеркнул, что такое отношение, приверженность к национальной солидарности последовательно продолжается и в период нахождения у власти Президента Ильхама Алиева, являющегося продолжателем политического наследия общенационального лидера.

«Обращение Ильхама Алиева «я президент всех азербайджанцев», озвученное им в 2003 году, когда он впервые был избран Президентом, являются свидетельством того, что эти принципы остаются неизменными для него. Еще раз отмечу, что эти принципы неизменны, азербайджанская власть открыта к сотрудничеству с каждым лицом и с каждой группой, желающей служить государству и государственности, не считает своих политических конкурентов врагами и полагает приемлемым сотрудничество и обсуждение с ними общенациональных вопросов. Известные суждения, распространенные от имени Эльдара Ибрагимова, не отражают позицию ПЕА и команды Ильхама Алиева».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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