Рафик Алиев: Ничто не сравнится с чувством человека, который ощущает поддержку своей страны, своего государства - Открытое письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой

16 сентября 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В редакцию Trend поступило открытое письмо в адрес Первого вице-президента Азербайджанской Республики, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой от режиссера Рафика Алиева.

"Глубокоуважаемая Мехрибан ханум! Поверьте мне, впервые за свою 70-летнюю жизнь я ощутил в своем лексиконе дефицит слов и выражений с превосходными степенями, которыми мог бы достаточно полно выразить свои чувства и ощущения.

Три недели назад я обратился к Вам за помощью по поводу хирургической операции. В течение каких-то двух часов (!!!) последовал отклик администрации Вашего Фонда и положительное решение вопроса. Зная не понаслышке, какому количеству людей Фонд оказывал и оказывает посильную помощь, я был ошарашен подобной оперативностью и тем тактом и человеческим участием, с которым ко мне отнеслись.

Многоуважаемая Мехрибан ханум, не стану занимать Ваше время остальными подробностями - операция прошла успешно, я снова в семье и в работе. Скажу главное - ничто не может сравниться с чувством человека, который явственно ощущает за своей спиной поддержку своей страны, своего государства. Это чувство называется гражданской гордостью, и я счастлив, что испытываю его. Благодаря, в первую очередь, лично Вам, Мехрибан ханум. Долгих Вам лет, очередных высоких Свершений, постоянного тепла в семейном очаге", - говорится в письме.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового учебного комплекса полной средней школы номер 300 в Бинагадинском районе Баку
Политика 10:47
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила всех учащихся с Днем знаний
Политика 15 сентября 12:00
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО)
Политика 14 сентября 22:53
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии детского сада в городе Исмаиллы (ФОТО)
Политика 14 сентября 22:27
Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в доме, построенном на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения в селе Дияллы Исмаиллинского района (ФОТО)
Политика 14 сентября 22:14
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы (ФОТО)
Политика 14 сентября 22:03
Лента новостей
Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
Общество 11:09
В Анкаре турецким предпринимателям рассказали об инвестиционных возможностях Кыргызстана
Кыргызстан 11:08
Курс доллара в Узбекистане растет третью неделю подряд
Финансы 11:08
Азербайджан участвует в мероприятии в Женеве
Политика 10:55
В Азербайджане завершилась аттестация для страховщиков
Финансы 10:52
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового учебного комплекса полной средней школы номер 300 в Бинагадинском районе Баку
Политика 10:47
В Азербайджане пройдет пробный экзамен по приему на госслужбу
Общество 10:41
Бактрансагентство обратилось к жителям столицы в связи с первым учебным днем
Общество 10:33
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 10:23