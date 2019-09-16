Рафик Алиев: Ничто не сравнится с чувством человека, который ощущает поддержку своей страны, своего государства - Открытое письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой

БАКУ /Trend/ - В редакцию Trend поступило открытое письмо в адрес Первого вице-президента Азербайджанской Республики, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой от режиссера Рафика Алиева.

"Глубокоуважаемая Мехрибан ханум! Поверьте мне, впервые за свою 70-летнюю жизнь я ощутил в своем лексиконе дефицит слов и выражений с превосходными степенями, которыми мог бы достаточно полно выразить свои чувства и ощущения.

Три недели назад я обратился к Вам за помощью по поводу хирургической операции. В течение каких-то двух часов (!!!) последовал отклик администрации Вашего Фонда и положительное решение вопроса. Зная не понаслышке, какому количеству людей Фонд оказывал и оказывает посильную помощь, я был ошарашен подобной оперативностью и тем тактом и человеческим участием, с которым ко мне отнеслись.

Многоуважаемая Мехрибан ханум, не стану занимать Ваше время остальными подробностями - операция прошла успешно, я снова в семье и в работе. Скажу главное - ничто не может сравниться с чувством человека, который явственно ощущает за своей спиной поддержку своей страны, своего государства. Это чувство называется гражданской гордостью, и я счастлив, что испытываю его. Благодаря, в первую очередь, лично Вам, Мехрибан ханум. Долгих Вам лет, очередных высоких Свершений, постоянного тепла в семейном очаге", - говорится в письме.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.