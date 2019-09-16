Моринари Ватанабе: Для меня честь объявить открытым 37-й Чемпионат мира в Баку

БАКУ /Trend/ - Как президент Международной федерации гимнастики, испытываю чувство удовлетворения тем, что приветствую вас здесь — на 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

Об этом сказал президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе в ходе церемонии открытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает в понедельник Trend.

По словам главы Федерации, начиная с сегодняшнего дня, спортсмены из различных стран мира в течение семи дней будут бороться за лицензии на Олимпийские игры Токио-2020. «Они будут бороться также и за красоту. Убежден, что это прекрасный шанс для зрителей насладиться гармонией великолепной музыки и чудесных выступлений на Чемпионате мира по художественной гимнастики. Выражаю признательность Федерации гимнастики Азербайджана, в частности, Президенту Федерации Мехрибан Алиевой, министру молодежи и спорта Азаду Рагимову, послу мероприятия по художественной гимнастике Яне Батыршиной, волонтерам и каждому, кто приложил усилия для организации этого Чемпионата на таком прекрасном уровне. Дорогие гимнасты, надеюсь, что вы продемонстрируете миру красоту и совершенство художественной гимнастики. Для меня честь объявить открытым 37-й Чемпионат мира в Баку».

Отметим, что Азербайджан на Чемпионате мира, проводимом в зале Национальной арены гимнастики, представят девять спортсменок.

В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум две гимнастки от страны).

Что касается команд в групповых упражнениях, то, по итогам прошлогоднего Чемпионата мира, Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.

Свыше 300 гимнастов из 61 страны будут вести борьбу за девять комплектов медалей.

Чемпионат мира будет проходить с 16 по 22 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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