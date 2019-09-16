Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за церемонией открытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку (версия 2)

БАКУ/Trend/ - В субботу в Баку на Национальной гимнастической арене проходит торжественная церемония открытия 37-го чемпионата мира по художественной гимнастике.

За церемонией открытия наблюдают Президент Азербайджанской Республики, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев, первая леди, президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева и члены их семьи.

На церемонии открытия также присутствует президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Вначале на церемонии были представлены государственные флаги стран-участниц.

Затем выступили министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

Минутой молчания на церемонии была почтена память скончавшегося на прошлой неделе бывшего президента Международной федерации гимнастики Бруно Гранди.

Затем Азад Рагимов, Моринари Ватанабэ и посол чемпионата мира, неоднократная чемпионка мира, призер Олимпийских игр, российская гимнастка Яна Батыршина объявили чемпионат открытым.

Известная азербайджанская певица и композитор, заслуженная артистка Тунзаля Агаева исполнила а капелла государственный гимн Азербайджана.

Затем была дана клятва от имени судей, гимнасток и тренеров.

Звездный посол чемпионата мира, любимый в Азербайджане певец, заслуженный артист Мири Юсиф исполнил написанную специально для этих соревнований песню "Будь первым".

На церемонии было представлено шоу "Восточная сказка", поставленное по восточным мотивам. В шоу приняли участие около 200 гимнастов в различных видах гимнастики и их тренеры. Самой младшей гимнастке, вышедшей на сцену в этом шоу, девять лет.

Отметим, что на чемпионате, где будут разыграны лицензии на летние Олимпийские игры Токио 2020, 300 гимнасток из 61 страны ведут борьбу за 9 комплектов медалей.

Азербайджан представлен на чемпионате мира, проходящем под девизом "Сказки воплотятся в жизнь", 9 гимнастками. В соревнованиях по индивидуальной программе выступят Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. А в групповых упражнениях в составе нашей команды примут участие Айшен Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумбатова и Дарья Сорокина.

На чемпионате, который продлится до 22 сентября, лицензии получат первые 16 гимнасток в многоборье по индивидуальной программе (максимум 2 гимнастки от каждой страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензии. Еще 5 лучших команд на чемпионате по очкам в многоборье получат путевку на Олимпиаду.

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