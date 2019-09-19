Халаф Халафов: Каспий соединяет не только близлежащие страны, но и Азию и Европу

БАКУ /Trend/ - Азербайджан тесно сотрудничает в политической и экономической сфере с каждой из прикаспийских стран, что является важным фактором для обеспечения взаимной безопасности и доверия на Каспии. Об этом замминистра иностранных дел, спецпредставитель Президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов сказал на открывшейся в Баку IX Международной выставке "Caspian Energy Forum Baku – 2019", сообщает в четверг Trend.

Халафов отметил, что Конвенция по правовому статусу Каспийского моря охватывает три направления: «Первое - это дальнейшее укрепление сотрудничества в регионе, импульс политическому диалогу и развитию международных отношений между прикаспийскими государствами. Второе направление – экономическое, а третье направление служит укреплению экологического сотрудничества. Формирование экологического права Каспия будет способствовать тому, что все реализуемые здесь проекты будут отвечать международным экологическим стандартам. Каспий соединяет не только близлежащие страны, но и Азию и Европу».

(Текст: Кямаля Сеидова)

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