Распространились фотофакты в связи с насилием Фуада Гахраманлы в отношении своей семьи (ФОТО)

21 сентября 2019 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях распространились фотографии, на которых отображены травмы Зумруд Ягмур, которая подвергалась насилию со стороны своего супруга Фуада Гахраманлы.

Как сообщает в субботу Trend, фотографии в социальной сети распространила журналистка Гюльнара Мехтиева.

Мехтиева отметила, что и они, и "фронтовики" хорошо знали, что это вопрос не только насилия, но и измены: "Мы знаем и известную любовницу Фуада, и других женщин. Во время беседы с Сельджан и Сенай они рассказали такое, что волосы вставали дыбом. Когда у Cенай был перелом колена, ей было 12 лет. Эти девочки выросли, видя насилие в отношении матери. У нас были некоторые фото, доказывающие эти факты. Нельзя было уличить человека, развестись с ним, пока он находится в заключении. Сельджан сказала, что когда услышала об освобождении отца, она билась о дерево. Что же мог сделать человек, чтобы собственный ребенок так его возненавидел? Также со вчерашнего дня мы не можем убедить Зумруд, чтобы она рассказала об этом. Потому что знаем: если она заговорит, то весь НФА "пойдет на дно". А теперь я не могу найти подходящие слова, чтобы прокомментировать фото Али Керимли с этим садистом, которое он сделал и распространил. Он пытается "сохранить как политика" того, кто уже иссяк как личность", - отмечает Мехтиева.

Отметим, что ранее Фуад Гахраманлы написал на своей странице в соцсети о том, что подал в отставку с поста заместителя председателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА).

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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  • Распространились фотофакты в связи с насилием Фуада Гахраманлы в отношении своей семьи (ФОТО)
  • Распространились фотофакты в связи с насилием Фуада Гахраманлы в отношении своей семьи (ФОТО)
  • Распространились фотофакты в связи с насилием Фуада Гахраманлы в отношении своей семьи (ФОТО)
  • Распространились фотофакты в связи с насилием Фуада Гахраманлы в отношении своей семьи (ФОТО)
  • Распространились фотофакты в связи с насилием Фуада Гахраманлы в отношении своей семьи (ФОТО)
  • Распространились фотофакты в связи с насилием Фуада Гахраманлы в отношении своей семьи (ФОТО)
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