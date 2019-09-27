Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Состоялась презентация антрепризы "Насими", подготовленной при поддержке министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана при совместном участии инклюзивного театра ƏSA и одаренных молодых людей, прошедших профессиональные курсы в социальных учреждениях.

Представление посвящено Фестивалю Насими - стихи, искусство и нравственность, который, согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, проводится по случаю объявления 2019 года "Годом Насими" в связи с 650-летним юбилеем великого Азербайджанского поэта и мыслителя Насими.

В презентации, организованной в Центре кино Низами, приняла участие Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.