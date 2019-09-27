Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)

27 сентября 2019 20:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Состоялась презентация антрепризы "Насими", подготовленной при поддержке министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана при совместном участии инклюзивного театра ƏSA и одаренных молодых людей, прошедших профессиональные курсы в социальных учреждениях.

Представление посвящено Фестивалю Насими - стихи, искусство и нравственность, который, согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, проводится по случаю объявления 2019 года "Годом Насими" в связи с 650-летним юбилеем великого Азербайджанского поэта и мыслителя Насими.

В презентации, организованной в Центре кино Низами, приняла участие Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

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  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации антрепризы "Насими" (ФОТО)
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