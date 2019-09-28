Эльмар Мамедъяров встретился со своим греческим коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/- В рамках 74-сессии ООН министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

На встрече Мамедъяров поздравил своего греческого коллегу по случаю избрания нового правительства.

Глава МИД Азербайджана проинформировал Дендиаса о назначении нового посла Азербайджана в Греции.

В ходе встречи министры обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Грецией. Были обсуждены вопросы развития отношений между сторонами, особенно в ненефтяном секторе и секторе туризма, и реализация совместных инвестиционных проектов.

Состоялся обмен мнениями по реализованным по инициативе и при участии Азербайджана энергетическим и инфраструктурным проектам в регионе, особенно по Южному газовому коридору, который является важным компонентом энергетической политики Европы.

Мамедъяров пригласил министра иностранных дел Греции посетить Азербайджан.

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