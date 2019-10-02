БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана и Финляндии провели очередной раунд политконсультаций, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

Делегацию с азербайджанской стороны возглавил замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

В ходе консультаций он встретился с госсекретарем МИД Финляндии Матти Анттоненом и генеральным директором по Восточной Европе, России и Центральной Азии Маимо Хенрикссоном.

В ходе консультаций было проанализировано нынешнее состояние связей между двумя странами, прошел обмен мнениями по перспективам сотрудничества.

Стороны подчеркнули наличие большого потенциала для дальнейшего расширения азербайджано-финских связей в различных сферах. В частности, обсуждались направления сотрудничества в области экономики, охраны окружающей среды, профобразованию, а также реализуемые в Азербайджане twininq- проекты с участием Финляндии.

Халафов проинформировал собеседников о реформах, проводимых в Азербайджане.

На встречах состоялся обмен мнениями по отношениям Азербайджана с ЕС, приоритетах Финляндии в рамках председательства в ЕС.

Во время консультаций также был обсужден армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и нынешнее состояние процесса урегулирования.

Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества в бассейне Каспийского моря, в направлении региональных энергетических и транспортных проектов, реализуемых по инициативе и участии Азербайджана, взаимодействие в рамках международных организаций, другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита в Хельсинки Халафов встретился также с зампредом Комитета по международным связям парламента Финляндии, экс-министром иностранных дел Илккой Канерва.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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