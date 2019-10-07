Венгрия вслед за Узбекистаном решила вступить в Тюркский совет

Венгрия станет официальным членом Тюркского совета. Об этом сообщил член правления Будапештской торгово-промышленной палаты (ТПП) Ковач Йозеф на прошедшем в Ташкенте заседании Тюркского бизнес- и инвестиционного форума, передает Trend со ссылкой на kursiv.kz.

В нем приняли участие более 500 предпринимателей стран-участниц и наблюдателей Тюркского совета.

С 2018 года Венгрия имеет статус наблюдателя в Тюркском совете. 19 сентября 2019 года в Будапеште открылось представительство совета. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил тогда, что оно поспособствует развитию партнерства между бизнес-кругами тюркского мира и Европы.

Тюркский совет создан в азербайджанском городе Нахичеване в октябре 2009 года. Целью совета является развитие бизнес-сотрудничества между государствами-членами. До недавнего времени его участниками являлись Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан и Турция. В середине сентября 2019 года Узбекистан ратифицировал соглашение о создании Тюркского совета. Узбекистан примет участие в седьмом саммите совета 14-15 октября 2019 года в Баку уже в качестве его полноправного члена.

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