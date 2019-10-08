Али Асадов: Современный Азербайджан достиг больших успехов за годы независимости

БАКУ /Trend/ - Али Асадов, кандидатура которого была утверждена на пост премьер-министра Азербайджана на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), выразил признательность за оказанное ему доверие, добавив, что оправдает его, сообщает во вторник Trend.

Али Асадов отметил, что современный Азербайджан достиг больших успехов за годы независимости: «Под руководством Президента Ильхама Алиева экономика Азербайджана прошла титанический путь развития. Под руководством главы государства реализован ряд глобальных проектов. Развивается ненефтяной сектор. Азербайджан вошел в семью космических стран. Достигнутые грандиозные успехи – результат деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева. За этот период ВВП страны вырос в 3,3 раза, объем инвестиций в экономику достиг 270 млрд долларов, уровень бедности снизился до 5%, уровень безработицы - до 4,9%, стратегические валютные резервы страны выросли в 26 раз, достигнув 49 млрд долларов. В то же время численность населения в 2019 году достигла 10 млн человек. Под руководством главы государства реализованы такие мегапроекты, как "Азери-Чираг-Гюнешли", "Шах Дениз", "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Баку-Тбилиси-Эрзурум", "Южный газовый коридор", "Баку-Тбилиси-Карс". Наряду с этим, направление нефтяных доходов в ненефтяной сектор способствует серьезным успехам в развитии этой сферы. ВВП в ненефтяном секторе вырос в 2,8 раза, ненефтяная промышленность - в 2,4 раза».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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