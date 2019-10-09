Завершился официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Азербайджан

9 октября 2019 22:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 9 октября завершился официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Азербайджанскую Республику.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Георгия Гахарию провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Гасанов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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