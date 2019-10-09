Завершился официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - 9 октября завершился официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Азербайджанскую Республику.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Георгия Гахарию провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Гасанов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.