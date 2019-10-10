Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)

10 октября 2019 22:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 10 октября в рамках проекта «Наш двор» Общественного объединения IDEA, направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор.

В открытии двора, а также в массовой акции по посадке деревьев, проведенной во время мероприятия, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Обновленный двор охватывает многоэтажные здания по улице Ильгара Ахлиманова, 7, 8, 9,10, 10A, 10V и 10B в поселке Говсан Сураханского района, в которых проживают 4 200 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленения, составляющего основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и создания привычки регулярно заниматься спортом на территории построены площадка с искусственным покрытием для мини-футбола, шахматная площадка, детские игровые площадки, установлены спортивные сооружения и велосипедная дорожка.

Помимо этого, на территории установлены двенадцать беседок и помещение для проведения досуга пожилых людей, многочисленные скамейки и мусорные баки, отремонтирован и полностью оборудован дом для проведения свадебных и поминальных церемоний.

С учетом пожеланий и интересов жителей установлены новые фонарные столбы, полностью отремонтированы фасад и подъезды зданий, полностью отремонтированы кровельные и входные части, в блоках установлены новые железные двери и пластиковые окна. Наряду с восстановлением существующего озеленения, на территории дополнительно посажены 50 деревьев и кустарников, создана зеленая полоса на участке площадью 2 тыс. квадратных метров. С целью обеспечения безопасности населения установлены камеры видеонаблюдения.

Двор, сданный в пользование жителей в Сураханском районе, является 33-м благоустроенным двором в рамках проекта.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

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  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
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