МВД Азербайджана: На предстоящих выборах никому не будет позволено вмешиваться в работу избирательных участков

БАКУ /Trend/ - На предстоящих муниципальных выборах в Азербайджане никому не будет позволено вмешиваться в работу избирательных участков.

Об этом на совещании, проведенном для председателей окружных избирательных комиссий, сказал замминистра внутренних дел Орудж Залов, сообщает в пятницу Trend.

Залов подчеркнул, что все вопросы, беспокоящие участковые избирательные комиссии на предстоящих муниципальных выборах, будут своевременно и оперативно решены.

Он напомнил, что сегодня Азербайджан — одна из самых стабильных стран в мировом масштабе. «Азербайджан — одна из немногочисленных стран с малым числом преступлений. Поэтому в стране ежегодно проводятся десятки международных мероприятий, и не возникает никаких проблем с точки зрения безопасности».

Залов добавил, что на контроле также вопрос обеспечения удостоверениями личности граждан, обладающих избирательным правом.

Замминистра отметил, что на выборах избирательные бюллетени будут своевременно распределены по участкам, а после голосований будет обеспечена их доставка в соответствующие места.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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