Высказывания Президента Азербайджана в связи с Зангезуром полностью отражают историческую истину - председатель Общественного объединения Зангезур

16 октября 2019 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении географически расчленили великий тюркский мир. Это высказывание Президента Азербайджана полностью отражает историческую истину в связи с Зангезуром. Зангезурский регион — историческая азербайджанская земля. Зангезурская область с некоторыми изменениями охватывает, в частности, территории сегодняшних Горусского, Цицианского, Гафанского, Мегринского районов Армении и Лачынского, Губадлинского, Зангиланского районов Азербайджана.

Об этом сказал в среду Trend председатель Общественного объединения Зангезур, автор нескольких книг по истории этого региона, исследователь Гаджи Нариманоглу.

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