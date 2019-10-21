Президент Ирана посетит с визитом Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани и министр иностранных дел Мохаммед Джавад Зариф посетят с визитом Азербайджан.

Об этом на пресс-конференции сказал представитель МИД Ирана Аббас Мусеви, сообщает в понедельник Trend.

По словам Мусеви, они проведут ряд встреч в Азербайджане, и примут участие в заседании Движения неприсоединения.

Отметим, что 25-26 октября в Баку пройдет 18-й саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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