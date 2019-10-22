В Пекине состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Китая (ФОТО)

22 октября 2019 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Находящийся с визитом в Китае министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 22 октября встретился с членом Государственного Совета, министром национальной обороны КНР, генерал-полковником Вэй Фэнхэ.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, министр Фэнхэ отметил, что отношения между Китаем и Азербайджаном имеют давнюю историю, а на современном этапе развиваются в соответствии с интересами двух народов. Он подчеркнул, что инициатива «Один пояс, один путь», выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпинем, создала новые возможности сотрудничества между двумя странами в различных сферах. Фэнхэ подчеркнул, что Азербайджан проявляет активность в реализации этой инициативы. Он с удовлетворением напомнил об участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева во 2-м форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь», состоявшемся в апреле в Пекине.

Официальный представитель Китая, говоря о сотрудничестве двух стран в военной сфере, отметил позитивный вклад взаимных визитов военнослужащих в это дело.
Фэнхэ ещё раз подтвердил подержку его страной территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.
Выразив благодарность за приглашение в Китай, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Гасанов отметил, что дружественные отношения, исторически сложившиеся между двумя народами, играют роль крепкого основания в развитии связей между нашими странами.

Министр отметил, что рост интенсивности взаимных визитов руководителей и высокопоставленных официальных лиц двух стран в последнее время, участие Президента Ильхама Алиева во 2-м форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь», состоявшемся в апреле по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, показывает, что Азербайджан является важной страной с точки зрения проекта.

Министр обороны, поблагодарив за продолжительную поддержку Китаем территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, отметил, что его страна также поддерживает политику «Единого Китая» и признает организации, представляющие КНР на международной арене.

В ходе встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской и других сферах, представляющих взаимный интерес. Стороны, подчеркнув важность укрепления правовой базы для расширения сотрудничества в военной области между двумя странами, пришли к первичному соглашению о подписании юридического документа в этом направлении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Пекине состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Китая (ФОТО)
  • В Пекине состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Китая (ФОТО)
  • В Пекине состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Китая (ФОТО)
  • В Пекине состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Китая (ФОТО)
  • В Пекине состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Китая (ФОТО)
  • В Пекине состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Китая (ФОТО)
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