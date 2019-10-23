Председательство в Движении неприсоединения перешло к Азербайджану

23 октября 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председательство на встрече глав МИД стран-членов Движения неприсоединения в Баку перешло к Азербайджану, сообщает в среду Trend.

Председательство на встрече было передано министром иностранных дел Венесуэлы Жоржем Арреаза министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

Выразив признательность, Мамедъяров отметил, что за время председательства Азербайджан будет проводить необходимую работу по развитию организации, укреплению связей между странами-членами.

Напомним, что сегодня в Баку проходит встреча глав МИД стран-членов Движения неприсоединения.

Встреча глав МИД проходит в преддверии XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц.

Отметим, что 25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. Представители 158 стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите. В мероприятии будут участвовать министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители.

Азербайджан будет председательствовать в этой структуре в 2019-2022 годах.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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