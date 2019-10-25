Мевлют Чавушоглу: Мы приняли участие в этом саммите, чтобы продемонстрировать поддержку Азербайджану

БАКУ/Trend/ - Мы приняли участие в XVIII Бакинском саммите Движения неприсоединения, чтобы продемонстрировать поддержку Азербайджану.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил важность того, что Азербайджан принимает такое значимое мероприятие и поздравил по этому поводу азербайджанский народ и Президента Ильхама Алиева.

"В Азербайджане мы чувствуем себя как на родине", - отметил Чавушоглу.

Он подчеркнул, что в ходе XVIII Бакинского саммита Движения неприсоединения проведен ряд важных встреч.

Отметим, что в Баку проводится XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. На сегодяншей встрече глав государств и правительств стран-членов Движения председательство Движением неприсоединения передано Азербайджану. Саммит, который в настоящее время продолжает свою работу общими дебатами, будет проходить и завтра.

На Бакинском саммите ожидается принятие четырех итоговых документов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.