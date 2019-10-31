В Кабмин Азербайджана переданы предложения по ограничению оборота полиэтиленовых пакетов - министр (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Кабмин Азербайджана переданы предложения по ограничению оборота полиэтиленовых пакетов.

Об этом на пресс-конференции в правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает в четверг Trend.

Министр отметил, что в Азербайджане реализуется План мер на 2019-2020 гг. по сокращению негативного влияния отходов пластиковой упаковки на окружающую среду.

Также осуществляются меры по поэтапному ограничению оборота широко используемых полиэтиленовых пакетов и расширения их замены альтернативными материалами.

По его словам, на стадии согласования находится проект документа о платных полиэтиленовых пакетах толщиной 15-50 микрон.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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