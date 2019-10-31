В Кабмин Азербайджана переданы предложения по ограничению оборота полиэтиленовых пакетов - министр (версия 2)

31 октября 2019 15:49 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:03)

БАКУ /Trend/ - В Кабмин Азербайджана переданы предложения по ограничению оборота полиэтиленовых пакетов.

Об этом на пресс-конференции в правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает в четверг Trend.

Министр отметил, что в Азербайджане реализуется План мер на 2019-2020 гг. по сокращению негативного влияния отходов пластиковой упаковки на окружающую среду.

Также осуществляются меры по поэтапному ограничению оборота широко используемых полиэтиленовых пакетов и расширения их замены альтернативными материалами.

По его словам, на стадии согласования находится проект документа о платных полиэтиленовых пакетах толщиной 15-50 микрон.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане ведутся работы по созданию первого биосферного заповедника
Общество 15:23
В Азербайджане недопустимо строить объекты по разрешениям, выданным с нарушениями - министр
Общество 14:44
"Охотник" за медвежатиной вынужден будет ответить перед обществом и государством — министр
Общество 13:32
В Азербайджане объем месячных осадков уменьшился на 14% - министр
Общество 13:12
В Кабмин Азербайджана переданы предложения по ограничению оборота полиэтиленовых пакетов - министр
Политика 13:03
В Азербайджане не так много осетровых, чтобы подавать в ресторанах — министр
Общество 12:52
Лента новостей
В Баку среднемесячная номинальная зарплата выросла на 4,4%
Финансы 15:57
Президент Ильхам Алиев назначил главу Исполнительной власти Евлаха
Политика 15:57
Президент Ильхам Алиев назначил главу ИВ Хачмазского района
Политика 15:55
ПО «Азнефть» объявляет тендер
Тендеры 15:55
Туркменистан провел в Дании деловые переговоры
Туркменистан 15:53
Президент Ильхам Алиев освободил Годжу Самедова от должности главы ИВ Евлахского района
Политика 15:53
Президент Ильхам Алиев освободил Шамсаддина Ханбабаева от должности главы ИВ Хачмазского района
Политика 15:50
Ж/Д Азербайджана, Узбекистана и стран Центральной Азии обсудили контуры сотрудничества
Бизнес 15:46
На регионы Азербайджана приходится 9% всех депозитов
Финансы 15:43