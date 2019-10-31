Азад Рагимов: Азербайджан готов оказать экспертную помощь 10 странам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов оказать экспертную помощь 10 странам, допинговая программа которых не соответствует международным стандартам.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство молодежи и спорта, об этом сказал министр Азад Рагимов на седьмой сессии Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), проведенной 29-31 октября в Париже.

Предложение было позитивно встречено, высоко оценено различными странами.

В работе сессии приняли участие руководители спортивных структур различных стран, представители международных спортивных организаций и других структур.

В рамках визита Азад Рагимов провел двусторонние встречи с заместителем гендиректора ЮНЕСКО по гуманитарным и социальным наука Надой-аль-Нашиф, новоизбранным президентом Всемирного антидопингового агентства, министром спорта и туризма Польши Витольдом Банкой, директором спортивных конвенций Совета Европы Сергеем Хричиковым, министром спорта России Павлом Колобковым, принцем Саудовской Аравии Фахадом бин Джалави аль-Саудом и другими.

Азад Рагимов, выступив на открытии мероприятия, а также на панельных обсуждениях на тему "борьба с допингом в спорте и международное сотрудничество", рассказал о богатом опыте Азербайджана в сфере спорта и обсудил возможности расширения спортивных связей страны с международными организациями.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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