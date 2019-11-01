Партия "Real" тоже выступила против проведения несогласованных акций в Баку

БАКУ /Trend/ - Председатель партии "Real" Ильгар Мамедов осудил решения т.н. «Национального совета» о проведении несогласованных акций в Баку, сообщает в пятницу Trend.

Он назвал правильным решением отмену несогласованной акции, назначенной т.н. «Нацсоветом» на 2 ноября, и в целом выступил против проведения таких акций.

Написав об этом на своей странице в Facebook, Мамедов назвал выборы наиболее правильным путем.

Напомним, что в Исполнительной власти города Баку было рассмотрено обращение в связи с митингом т.н. "Нацсовета", и дано разрешение на его проведение 2 ноября с 15:00 до 17:00 на Гарадагской учебно-спортивной базе "Спортивного клуба Нефтчи" на улице 28 мая в поселке Локбатан.

Однако председатель ПНФА Али Керимли заявил, что акция будет несанкционированной, и пройдет рядом со станцией метро "28 мая" в Насиминском районе.

МВД и Генеральная прокуратура предупредили организаторов митинга.

Накануне т.н. «Нацсовет» отменил несанкционированную акцию, назначенную на 2 ноября

(Текст: Кямаля Сеидова)

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