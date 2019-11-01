Самир Нуриев назначен руководителем Администрации Президента Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Самира Рафиг оглу Нуриева руководителем Администрации Президента Азербайджана, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Другим распоряжением главы государства Самир Рафиг оглу Нуриев был освобожден от должности председателя Государственного комитета по архитектуре и градостроительству.

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