Самир Нуриев назначен руководителем Администрации Президента Азербайджана (версия 2)

1 ноября 2019 13:09 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Самира Рафиг оглу Нуриева руководителем Администрации Президента Азербайджана, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Другим распоряжением главы государства Самир Рафиг оглу Нуриев был освобожден от должности председателя Государственного комитета по архитектуре и градостроительству.

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