Верховный комиссариат ООН по делам беженцев поблагодарил Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку прошел круглый стол на тему "Помощь Верховного комиссариата ООН по делам беженцев вынужденным переселенцам в Азербайджане".

Как сообщает в пятницу Trend, выступив на мероприятии представитель Комиссариата в Азербайджане Гуидо Амбросо сообщил, что в стране свыше миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами и поблагодарил правительство за отношение к ним.

"Мы очень благодарны правительству Азербайджана за то, что так радушно приняло их. Было чудом, что, несмотря на такое количество переселенного населения, не случилось никакой серьезной эпидемии или страшного голода. В те времена мы расселяли людей по заводам, зданиям, лагерям и даже железнодорожным вагонам. В 1993-1994 годах Комиссариат обеспечил около 700 тысяч вынужденных переселенцев палатками, спальными и другими принадлежностями для оборудования лагерей. В то же время 30 тысячам больным были предоставлены различные медицинские принадлежности. С первых же дней было понятно, что положение людей, которые живут в несоответствующих стандартам местах, необходимо улучшить, в частности, обеспечить питьевой водой, улучшить санитарные условия», - сказал Амбросо.

Он отметил, что Верховный комиссариат в 1993-2000 годах потратил около 50 миллионов долларов на реализацию программ и административные расходы в Азербайджане. С 2001 года Комиссариат направил свои усилия на повышение потенциала людей, желающих получить статус беженца, и улучшение положения лиц, прибывших из таких стран третьего мира как Афганистан.

"Наряду с этим, учитывая уязвимость группы, Комиссариат продолжает работать с вынужденными переселенцами. В течение года около двух тысяч вынужденных переселенцев, беженцев и других лиц, относящихся к уязвимой категории, получают от японской организации очки. Для осуществления этой миссии в Азербайджане Fuci optical потратила 2005-2019 годах 2,8 миллиона долларов. На сегодняшний день обследовано зрение у 33800 лиц и выдано 57 тысяч очков и 434 слуховых аппарата», - отметил Амбросо.

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Эльмира Сулейманова сказала, что соотношение количества беженцев и вынужденных переселенцев в стране к общей численности населения велико.

"В стране есть миллион беженцев на 10 миллионов населения. Такого соотношения нет ни в какой стране мира. Отличием беженцев и вынужденных переселенцев в стране от беженцев в мире является и то, что мы столкнулись с этим неожиданно и в очень тяжёлых условиях», - сказала Сулейманова.

Она сказала, что оккупированные земли Азербайджана очень плодородны. Можно было бы эффективно использовать их в сельском хозяйстве.

Заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова сообщила, что условия вынужденных переселенцев должны быть улучшены. Им должна оказываться максимальная помощь, чтобы они смогли избавиться от стресса, полученного в результате потери своих земель.

«Но все мы знаем, что это невозможно. Хотя в Азербайджане для беженцев и вынужденных переселенцев строятся поселки, здания, все еще есть люди этой категории, у которых проблемы с жильем. Детям, которые родились после конфликта уже 26-27 лет. Они чувствуют себя в этих квартирах, как временные жильцы. Это само по себе психологическое напряжение», - сказала Гахраманова.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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