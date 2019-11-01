Депутат: Призыв Джамиля Гасанли к Западу ввести санкции против Азербайджана - за пределами человечности

1 ноября 2019 21:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что руководитель т.н. "Национального совета" Джамиль Гасанли, отправившись в США, предложил там ввести санкции против Азербайджана уже говорит об отсутствии человеческих чувств.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде.

По его словам, ложь об Азербайджане, клевета на свою страну, изображение Азербайджана в темных тонах вызваны отсутствием патриотизма.

"Если против Азербайджана будут применены санкции, то от этого будут страдать граждане Азербайджана. Может быть, Джамилю Гасанли будет обещано, что в таком случае он и его сторонники не будут иметь никаких проблем. В общем, призывать кого-то создать трудности для своего народа ради прихода к власти уже вопрос выходящий за пределы человечности.

Как бы то ни было, независимо от того, во власти он представлен или в оппозиции, каждый человек должен стараться, чтобы его страна развивалась, люди жили лучше, в условиях большей безопасности. Они клевещут на государство, требуют санкций в отношении страны. Мне кажется, они полностью потеряли чувство ответственности», - сказал Айдын Мирзазаде.

Он добавил, что желания радикальной оппозиции совпадают с желанием проармянских кругов.

«Мы были правы, говоря о том, что они за рубежом выполняют поручения анти-азербайджанских центров, функцию 5-й колонны в Азербайджане, демонстрируют враждебность к Азербайджану. Предложением ввести санкции против Азербайджана в США Джамиль Гасанли еще раз доказал это», - подчеркнул Айдын Мирзазаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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