Счастливое детство азербайджанских детей - репортаж из детского сада номер 64 в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 31 октября Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку. Встреча с Мехрибан Алиевой подарила воспитанникам детского сада незабываемые впечатления. На детских лицах видны улыбки и радость. Уже в дошкольном возрасте они сталкиваются с многообразием возможностей для развития интеллекта, уровня образования, знакомства с разными видами искусства. Все это создает условия для формирования полноценного будущего поколения нашей страны. Все это становится возможным сегодня благодаря проводимым в Азербайджане социальным преобразованиям, а также бескрайней заботе Мехрибан Алиевой о людях.



В целом в рамках проекта "Обновляемому Азербайджану - новую школу", осуществляемого по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, уже во многих городах и районных центрах страны построены и отремонтированы новые школьные здания, детские сады. Особое внимание уделяется ремонту социальных объектов, в частности учреждений дошкольного и общего образования, строительству новых зданий.



Ясли-детский сад номер 64 построен в 1963 году, а в 2018 году был капитально отремонтирован Фондом Гейдара Алиева. Он состоит из 2-х двухэтажных корпусов, рассчитан на 95 мест и состоит из 5 групп. Во время ремонтных работ в здании была реконструирована инфраструктура, благоустроен приусадебный участок, проведено озеленение. Во дворе детского сада установлены качели для развлечения детей.



Улькяр Гулиева, работающая в этом детском саду более десяти лет, сказала Trend о его прежнем неудовлетворительном состоянии и поблагодарила за созданные здесь для детей и родителей превосходные условия. "В детском саду теперь тепло и уютно, построена игровая площадка для детей. Благодарим Президента Ильхама Алиева, Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за то, что создали для наших детей такие прекрасные условия", - сказала Улькяр Гулиева.



Воспитатель детского сада Тахира Гулиева также отметила, что учреждение до ремонта находилось в плохом состоянии. "До ремонта детский сад не был обеспечен необходимым оборудованием. При поддержке Первого вице-президента Мехрибан Алиевой он был заново отремонтирован, оснащен новым современным оборудованием. В настоящее время детский сад функционирует в прекрасных условиях. Выражаю благодарность Мехрибан Алиевой за создание для нас таких условий. Участие Мехрибан Алиевой в его открытии вдохновило нас на более активную работу. И родители уже приводят детей в этот детский сад с еще большей охотой", - сказала она.



По словам проработавшей в данном учреждении 35 лет Мехрибан Мамедовой, родители очень довольны новым состоянием детского сада. "Теперь здесь есть все условия для детей. Мы очень довольны новыми условиями, благодарим за это Фонд Гейдара Алиева, Первого вице-президента Мехрибан Алиеву. Дети очень радовались приходу Мехрибан ханум. Мы всегда ощущаем ее заботу", - сказала Мамедова.



Шахин Рагимов, двое внуков которого посещают этот детский сад, считает, что эта забота и внимание Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой являются примером для подражания будущему поколению. "Пожелал бы, чтобы эти малыши, подрастая и формируясь, внесли большой вклад в наше будущее. А также желаю, чтобы такие детские сады были открыты нами на освобожденных территориях Карабаха", - сказал он.



Родитель Руфат Зейналов добавил, что условия для детей в детском саду уже находятся на высоком уровне. "Благодарю Мехрибан Алиеву за заботу и внимание к детям. Мы выбрали этот детский сад из-за таких прекрасных условий", - сказал он.

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