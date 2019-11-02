Политолог: Мышление, должно быть новаторским, оно должно реформировать и вносить позитивные изменения

БАКУ /Trend - Президент Ильхам Алиев благодаря стратегическому мышлению и непоколебимому патриотизму привнес новое дыхание в политику Азербайджана. Глава Азербайджанского Государства сломал консервативные стереотипы в отношении кадровой политики и предоставил шанс молодым кадрам, отметив, что в Азербайджане необходимо создать единство между опытом и динамизмом молодежи.

О синтезе опыта с динамизмом, а также важности кадровых реформ рассказал Trend политолог, главный редактор газеты «Народный фронт» Эльчин Мирзабейли.

По словам политолога, синтез опыта и динамизма не только возможен, это одна из основ современного менеджмента.

«Говоря об этом важном тезисе, который станет основным направлением реформы кадровой системы в Азербайджане и в будущем, Президент Ильхам Алиев в первую очередь учел личный опыт и опыт централизованного государственного управления, местного самоуправления и неправительственных систем в развитых странах. С этой точки зрения такой подход главы государства следует рассматривать как приоритетный на всех этапах и направлениях управления», - сказал политолог.

Эльчин Мирзабейли считает, что синтез опыта и динамизма может оправдать себя только в коллегиальном управлении:

«Только в этом случае можно выбрать и применить наиболее правильные из множества мыслей и идей. Динамизм способствует оперативному принятию решений и их реализации, а опыт страхует эти решения от ошибок, помогает избежать ненужной поспешности и обеспечивает систематическую последовательность в процессе внедрения».

Далее политолог отметил, что молодые специалисты нужны во всех областях:

«Любое нововведение вносит динамику в процесс. Кроме того, мы должны сначала определиться, какие возрастные категории мы имеем в виду, когда говорим «молодые». Недопустимо говорить о субъективных и индивидуальных интересах в таких вопросах. Например, человек в возрасте от 20 до 40 лет считает всех в этой возрастной категории «взрослыми». Тем не менее, люди в возрасте от 40 до 60 лет и в возрасте от 40 до 65 лет более эффективны в управлении. Потому, что даже в коллегиальном управлении необходимо иметь определенный жизненный и профессиональный опыт, чтобы выбрать правильную, среди множества мыслей и идей и целесообразно использовать кадры по назначению. С другой стороны, как отметил Президент Ильхам Алиев, это базовое мышление и подход. Я знаю немало молодых людей с крайне архаичным мышлением ... Мышление, должно быть новаторским, оно должно реформировать и вносить позитивные изменения».

На вопрос, чему могут научиться молодые кадры у более опытных, и наоборот, политолог сказал, что молодые люди могут и должны учиться у опытных менеджеров не принимать поспешных, необоснованных решений, исследовать и анализировать любые проблемы, учитывать не только механизмы, но и человеческий фактор — природу, психологию, личные чувства и мнения сотрудников:

«Опытным людям нужно больше внимания. Позитивное отношение может превратить их в неотъемлемую часть процесса и сделать его более полезным. Когда дело доходит до фундаментального обучения, не существует возраста для тех, кто любит работать над собой и формировать себя. Даже маленькие дети могут узнать что-то новое».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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